Na recta final da Riatour 2017, principal circuito equestre nacional de Inverno que termina hoje no Parque de Exposições de Aveiro, a Green Horse, empresa organizadora do evento hípico, fez um donativo no valor de 500 euros à Associação Humanitá ...

A Comissão de Utentes do Hospital de Estarreja queixou-se de problemas no aquecimento daquela unidade, obrigando a “disputar” os poucos aquecedores existentes, uma situação que a administração garantiu hoje estar a ser solucionada. Segundo a Comissão de Uten­tes, desde a substituição ...

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de Albergaria-a-Velha registou uma subida de 200 por cento na colocação de desempregados em postos de trabalho. Enquanto em 2015 tinha conseguido emprego para 56 pessoas, no ano passado conseguiu colocar no mercado de trabalho 171 pessoas. Em balanço ...

“Dá gosto olhar!”. A dona Maria da Conceição Cirne, quase 98 anos, expressou a sua alegria pela inauguração da nova rua do Outeiro da Bandeira, em Avanca. Disse bem recordar os tempos quando a via “era mais um caminho” enlameado do que uma estrada e rua. Ontem, ao final da manhã, ...

Uma grande penalidade, convertida por Salvador Agra, aos 90+6 minutos, evitou que o Arouca ganhasse ontem, no Funchal. A equipa de Lito Vidigal esteve muito perto de conquistar os três pontos, depois de se ter adiantado aos 83 minutos, através de Nuno Coelho, mas o empate (1-1) ...

Um clima de emoção e de preocupação e confiança na sustentabilidade da corporação, marcou o solene do programa de comemorações do 135º aniversário do Bombeiros Velhos,, ontem, no qual estava “presente”, inevitavelmente, uma figura, embora ausente fisicamente, a de Vitor Silva, actual ...

Outros Destaques

...

...

...

...