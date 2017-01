O Concurso de Saltos Nacional – Riatour 2017 voltou a confirmar o êxito que tem sido o evento, que está decorrer no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. Este fim-de-semana, a segunda prova de categoria B juntou cerca de 250 participantes, que durante tr; ...

Um sem número de oportunidades desperdiçadas, duas bolas nos ferros e uma prestação qualitativa do guardião Hugo Carvalheira ajudam a explicar a derrota do Beira-Mar, ontem, em Aveiro, na recepção ao Alba, por 2-1. Um resultado que se justifica ...

Natural de Ovar e emigrante em França há cerca de trinta anos, Alain Cunha sempre acalentou o sonho de comprar uma moradia na cidade que o viu nascer. Nunca pensou vir a apaixonar-se pela casa que adquiriu, no inicio de 2016, de fachada com inspiração “Art Déco”, em pleno centro hist ...

O Parlamento Europeu (PE) reúne-se em sessão plenária, em Estrasburgo (França) entre hoje e quinta-feira para eleger o sucessor do alemão Martin Schulz na presidência, com os italianos Antonio Tajani e Gianni Pittella na "pole-position" da corrida. Depois de o socialista Schulz ter decidido ...

O director cessante da CIA, John Brennan, criticou no domingo o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, aconselhando-o a ter cuidado com o que diz e sugerindo que este não compreende os desafios colocados pela Rússia. As palavras de Brennan – que rapidamente geraram resposta de ...

Todos os distritos de Portugal continental vão estar sob ‘Aviso Amarelo’ na quarta e na quinta-feira devido ao tempo frio, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). De acordo com o IPMA, os 18 distritos do continente vão estar sob ‘Aviso Amarelo’ devido à ...

A Associação Desportiva de Vagos venceu (72-57), sem grande dificuldade, a formação do Quinta dos Lombos, emblema que, na tabela classificativa, está duas posições acima do “cinco” orientado por João Janeiro, mas apenas soma ...

Acaba de ser anunciado o período de inscrições para a participação na 13.ª edição da Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro. Os artistas interessados em participar deverão efectuar a sua inscrição entre os dias 1 e 17 de Março, junto do secretariado da Bienal que irá ...

A programação dos Serviços Educativos do Teatro Aveirense para os próximos meses prova que a cultura não tem idades. Aliás, está comprovado que quanto mais cedo as crianças tiverem acesso às multiplas formas de arte, melhor se formam como cidadãos pensantes e com espírito crítico, além ...

Poucos dias passados sobre a apresentação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental para o período 2017-2020 (ENEA 2020), Joaquim Pinto, Presidente da Direcção Nacional da Associação Portuguesa de Educação Ambiental – ASPEA não podia estar mais satisfeito. Deu-se um passo ...

