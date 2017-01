A Quinta do Peixinho, um espaço com cerca de 11 mil metros quadrados perto do centro de São Bernardo, foi doado à Junta de Freguesia, que tem planos para criar um parque de lazer no local. O terreno foi doado pela família Peixinho e a escritura que oficializa a doação já foi assinada, ...

São Bernardo assinalou, ontem, 48 anos como freguesia. O presidente da Junta, Henrique Vieira, diz em entrevista que os contratos de delegações de competências assinados com a Câmara de Aveiro trouxeram “algum oxigénio” e permitem um maior desafogo. Mas há problemas por resolver

A partir de sexta-feira, o concelho de Águeda disponibiliza dois novos espaços destinados a autocaravanistas. A Estação de Serviço de Autocaravanistas, no Largo 1.º de Maio, e o Espaço de Pernoita para Autocaravanistas na Maçoida, localizado no Largo de S. Simão. O município “tem sido ...

Um indivíduo, aparentando ter entre 40 a 50 anos, percorreu, durante os últimos dias, a região de Oliveira do Bairro, fazendo-se passar por um funcionário da EDP para tentar burlar moradores. Pelo menos uma mulher, com idade a rondar os 80 anos, residente em Oiã, caiu no “conto do ...

Dois jovens acusados de terem roubado um gerente de um estabelecimento comercial que ia depositar cerca de 40 mil euros numa caixa Multibanco, em Ílhavo, foram ontem absolvidos por falta de provas. “A prova produzida durante o julgamento não permitiu afirmar com convicção segura, quanto à ...

“Por mim fica hoje resolvido”, disse ontem em Estarreja o secretário de Estado da Administração Interna“, Jorge Gomes sobre um plano para a a criação de uma equipa de combate a emergências no complexo químico e industrial, substituindo as brigadas que existem em cada empresa. E ficou ...

No seguimento do lançamento do Programa Municipal de Apoio às Associações (PMAA), previsto no Regulamento Municipal dos Apoios às Associações (RMAA), em Novembro passado, e do processo de Registo apresentado por mais de uma centena de Associações, a Câmara Municipal de Aveiro lançou ...

Acaba de ser adjudicada a empreitada para construção da Rotunda da Junqueira (em Cacia). A obra foi entregue à empresa Construções Carlos Pinho Lda., pelo valor de 179.731,34€ (acrescidos de IVA) e um prazo de execução de três meses.

Este ano lectivo com quatro novos temas propostos às escolas (Geodiversidade, Espaços Exteriores, Floresta e Alimentação Saudável e Sustentável), o programa Eco-Escolas escolheu a cidade de Ílhavo para a realização do seu Seminário Nacional. Um evento que começou ontem, na presença do ...

Henrique Portovedo, professor no Conservatório de Música de Aveiro, é o primeiro presidente da nova Associação Portuguesa do Saxofone (APS), criada em finais de 2016, cujo principal objetivo é a “promoção nacional e internacional da criação saxofonística de origem portuguesa”. A APS ...

Inaugurados em finais de Novembro por Vieira da Silva, o ministro que tutela a Solidariedade e a Segurança Social, os centros sociais de Canelas e Espiunca e de Chave, no município de Arouca, ainda lutam para completar todas as valências que puseram ao serviço das respectivas comunidades. Com ...

Hoje, os museus de S. João da Madeira, Barcelos e Penafiel vão assinar, com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, um protocolo para a promoção de um maior relacionamento com as comunidades museológicas da União Europeia, América Latina e Caraíbas. O acto está marcado para as ...

