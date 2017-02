A “nata” do ciclismo nacional português juntou-se, ao final da tarde de ontem, no grande auditório do Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, numa iniciativa levada a cabo pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) em colaboração com a Federação Portuguesa de Ciclismo. ...

Foram ontem retomadas as buscas em terra para encontrar a mulher que foi arrastada na quinta-feira pelo mar, na praia da Costa Nova, em Ílhavo. As operações iniciaram-se às 7.15 horas, tendo sido alargado o perímetro em terra para quatro quilómetros a Norte e quatro quilómetros a Sul do ...

Criada a meados do mês de Dezembro, a Confraria do Arroz e Sabores de Azeméis (CASAZ) pretende defender um produto que não é originário do concelho, mas é aqui que é transformado e embalado para ser distribuído em todo o país. “A indústria do arroz é uma das maiores do concelho e do ...

O IRIS Lab, Laboratório Inteligent Robotics and Inteligent Systems, da Universidade de Aveiro (UA), em parceria com a IMA, empresa italiana que é líder mundial de maquinaria de empacotamento, parceiros na TIMAIRIS, são uma das cinco equipas seleccionadas para a Fase 2 do European Robotic ...

Inserida na comemoração do segundo aniversário do Clube Veritas e, simultaneamente, assinalando o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, pelas 15.30 horas de amanhã o Centro Social da Vera Cruz recebe a visita de um representante da administração do Hospital de Aveiro e da direcção dos ...

Outros Destaques

...

«É impossível não conhecer o Carnaval da Mealhada». As palavras são de Herman José que, na noite de sexta-feira, esteve na Mealhada, na sede do Batuque, para a apresentação do enredo da escola de samba que, este ano, dedica toda a “história” ao «pai do humor português».

A ASAE anunciou a instauração de oito processos-crimes por contrafacção e uso ilegal de marca, usurpação de direitos de autor e reprodução ilegítima de programa protegido após uma operação em oficinas de automóveis.

...