O Gafanha garantiu quatro reforços para o plantel às ordens do treinador Nuno Pedro que vai participar na fase de subida do Campeonato de Portugal Prio. Bastante activo no mercado nos últimos dias, o Gafanha garantiu, ontem, ao fim do dia, as entradas de Tiago Jogo, m; ...

A Fase Final Distrital do escalão Sub/14 feminino da Associação de Basquetebol de Aveiro foi repleta de emoção, incerteza quanto ao vencedor final e de muitas lágrimas, vertidas pelas inconsoláveis atletas do Gafanha/Irmãos Monteiro, ap ...

Um arrasador incêndio destruiu, na madrugada de ontem, uma casa onde morava um homem de 89 anos, situada na mata da Curia, em Tamengos, no concelho de Anadia. Do incidente resultaram ainda ferimentos ligeiros em dois bombeiros, devido à inalação de fumos, e no morador, que ficou ...

Uma boa sopa não se faz se os ingredientes não estiverem todos integrados. Todos sabemos isso desde aquela sopa que só a avó sabia fazer e que nos envolvia num abraço que, ao mesmo tempo, nos aconchegava o estômago. Ora, a ideia do “Estendal Dá Aveiro” foi sorver essa sopa da avó e ...

A mudança de instalações da Refood Aveiro, prevista para Março, deverá permitir duplicar a quantidade de comida recolhida em estabelecimentos comerciais parceiros e destinada a população carenciada da região. Desde a sua fundação, no início do ano passado, o núcleo local do projecto ...

Os deputados do PSD eleitos por Aveiro recomendaram ao Governo a inclusão da requalificação da Linha do Vouga no plano de investimentos ferroviários a executar até 2020.

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) decretou aviso vermelho (o máximo) para sete distritos do continente na tarde de quinta-feira por causa da forte agitação marítima, uma tempestade que começa hoje a atingir os Açores. Segundo o IPMA, estarão em aviso vermelho por causa da forte ...

Cerca de mil diplomatas norte-americanos assinaram um documento, apresentado na terça-feira no Departamento de Estado, para protestar contra o veto temporal imposto por Donald Trump à entrada de pessoas provenientes de sete Estados de maioria muçulmana. “O Departamento de Estado pode confirmar ...

O cemitério militar português de Richebourg, França, com 1.831 campas de soldados lusos da I Guerra Mundial, faz parte de uma "lista indicativa" para candidatura a Património Cultural da UNESCO. O cemitério português, no norte de França, é um dos "locais funerários e memoriais da I Guerra ...

As autoridades fizeram hoje rusgas a dezenas de locais no oeste da Alemanha e detiveram um homem tunisino, suspeito de ter recrutado pessoas para o grupo extremista Estado Islâmico e juntar apoiantes para realizar um ataque no país. A procuradoria de Frankfurt disse que 54 apartamentos, espaços ...

O Arouca confirmou, ontem, a chegada de mais três jogadores, o último dos quais Gilson Costa (até à hora do fecho desta edição), emprestado até ao final época pelo Benfica. O médio defensivo, nascido em São Tomé e ...

O advogado do ex-presidente da REN (Redes Energéticas Nacionais) José Penedos, arguido no processo Face Oculta, defendeu, anteontem, que o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Aveiro “merece especial censura”, porque tem “erros jurídicos graves”. O advogado Rui Patrício ...

O homem que, há seis anos, terá matado a tiro um toxicodependente, no acampamento do Fial, em Albergaria-a-Velha, foi ontem condenado a 18 anos e nove meses de prisão efectiva. O colectivo de juízes do Tribunal de Aveiro deu como provado que o arguido matou a vítima com um tiro de caçadeira, ...

Tal como previsto na estratégia municipal da autarquia aguedense, o município vai ver nascer uma infra-estrutura que se destina a atrair os praticantes de golfe. A ideia já tinha sido exposta pela Câmara Municipal há alguns anos e, embora não fosse consensual, sobretudo entre a classe ...

Outros Destaques

