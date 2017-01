A União de Freguesias da Glória e Vera Cruz (UFGVC) publicou hoje os editais com o pedido para que os proprietários dos jazigos 30, 31 e 59 do cemitério central de Aveiro reclamem a sua propriedade, tendo em conta o avançado estado de degradação dos mesmos. Recorde-se que, como o nosso ...

Adérito Esteves Podíamos vir para aqui contar umas piadas, mas estamos um bocado chateados. E se há pessoa de quem temos inveja neste momento, é Carlos Vidal. Não que quiséssemos fazer um festival de humor, que isso é só para quem sabe. (E tem coragem, convém dizê-lo). A causa deste ...

O presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Aveiro, Marco Braga, disse hoje aguardar “com serenidade” as nomeações para a Protecção Civil Distrital, mas reagirá se recaírem sobre quem não tem experiência de comando. Em declarações à Lusa, Marco Braga esclareceu que os ...

O Executivo Municipal de Aveiro, na reunião de Câmara de ontem, tomou conhecimento do despacho de adjudicação do procedimento para elaboração do projecto de reabilitação do Edifício Fernando Távora, à empresa José Bernardo Távora – Arquiteto, Unipessoal Lda., pelo valor de 72.000 ...

Com sede em Soza (Vagos), a Confraria Sabores da Abóbora agendou para o dia 18 de Fevereiro a VI Cerimónia Capitular, sendo que os interessados têm até ao dia 13 para se inscreverem. A confraria que, um dia, decidiu constituir-se em torno da abóbora e tudo fazer para transformar esta ...

Está definitivamente marcada a data em que será inaugurado, no Parque Empresarial do Casarão, um dos investimentos empresariais de maior dimensão no concelho de Águeda. A 18 de Fevereiro, a Sakthi Portugal abrirá a sua unidade fabril, que se dedica à fabricação de componentes automóveis. ...

Carlos Rocha, reeleito presidente da comissão política concelhia de Ílhavo do PSD, assumiu como objectivo do partido para as eleições autárquicas deste ano a vitória na Câmara, Assembleia Municipal e quatro juntas de freguesia. Os sociais-democratas querem “ganhar as seis eleições que ...

Luís Leitão é o candidato do PS à Assembleia Municipal de Ílhavo, revelou ontem o partido, que antes já anunciara Eduardo Conde como cabeça-de-lista à Câmara. Os socialistas apostam no seu actual líder da bancada para tentar o “aprofundamento do papel da Assembleia”, que querem ...

Da reunião de Câmara de Aveiro, privada, realizada ontem, resultou uma deliberação há muito aguardada: a abertura de concurso público para a requalificação do Parque Urbano de Santiago. O Executivo Municipal deliberou aprovar a abertura do procedimento de concurso pelo valor base de ...

Apesar de já ser utilizado desde meados do mês de Novembro pelas equipas de futebol do Atlético de Cucujães, o Complexo Desportivo Municipal da Vila de Cucujães foi oficialmente inaugurado na tarde do passado sábado. Na presença de representantes da Federação Portuguesa de Futebol e da ...

A ligação da linha do Vouga à Linha do Norte, em Espinho, e a sua inclusão no Plano de Investimentos Ferroviários 2016-2020, é o objectivo do projecto de resolução dos deputados do CDS apresentado na Assembleia da República. Referem nesta recomendação ao Governo que há um ...

A “Viagem Medieval em Terra de Santa Maria” conquistou o primeiro lugar no “Best Cultural Event/Melhor Evento Cultural” da gala internacional “Eventex”, realizada em Dublin, capital da República da Irlanda. Este foi o nono prémio arrecadado pela recriação histórica, desde 2008, ...

Os arquitectos Vasco Cortez e Nuno Pedrosa apresentaram publicamente, na terça-feira, nos Paços da Cultura, a proposta vencedora do concurso de ideias que a Câmara de S. João da Madeira lançou para garantir um projecto de requalificação da praça Luís Ribeiro e das artérias na sua ...

