O internacional português Cristiano Ronaldo foi hoje eleito o melhor futebolista do mundo em 2016, na Gala FIFA, que se realiza em Zurique, na Suíça. Cristiano Ronaldo, que já venceu a Bola de Ouro da revista France Football, conquistou o seu quarto troféu de melhor jogador do mundo, num ano ...

O Beira-Mar não descola dos lugares cimeiros da tabela classificativa, mostrando ambição e crença na luta pelo único lugar que dá acesso ao Campeonato de Portugal Prio. Ontem, na jornada 16, coincidente com o fim-de-semana de São Gonç, ...

O Feirense continua em situação aflitiva na Liga NOS, onde ocupa o 15.º posto, com 14 pontos, depois de ontem, à noite, ter perdido frente ao Sporting, em Alvalade, onde o avançado holandês Bas Dost foi decisivo, ao marcar os dois golos do triunfo &ldquo ...

Foi uma noite atribulada para os Bombeiros Voluntários de Fajões, Oliveira de Azeméis, que, no espaço de menos de menos de uma hora, apagaram dois incêndios na freguesia de Cesar. O caso mais grave ocorreu na Rua da Gândara, onde um apartamento ficou inabitável após um fogo que terá tido ...

O treinador italiano Claudio Ranieri foi hoje eleito o melhor treinador do mundo em 2016, na Gala FIFA, que se realiza em Zurique, na Suíça, superando o seleccionador português Fernando Santos. Na corrida pelo prémio de melhor treinador de 2016, Fernando Santos foi batido por Ranieri, que se ...

O português Paulo Gonçalves, que compete com uma Honda, ganhou hoje a sexta etapa do rali de todo-o-terreno Dakar2017, disputada entre La Paz e Uyuni, na Bolívia. Os 161 quilómetros da especial foram feitos por Gonçalves em 02:03.49 horas, deixando o inglês Sam Sunderland (KTM) a 2.59 ...

Dois dias depois da morte de Mário Soares, as cerimónias fúnebres de Estado do antigo Presidente da República iniciam-se hoje com o cortejo que levará o corpo para o Mosteiro dos Jerónimos, onde permanecerá até terça-feira. Hoje será também o primeiro de três dias de luto nacional ...

Um bombista suicida ao volante de um camião do lixo com explosivos fez hoje avançar o veículo contra um posto de controlo egípcio junto a um edifício da polícia no Sinai, matando pelo menos nove pessoas e ferindo dez. De acordo com responsáveis da segurança e da saúde, o ataque na cidade ...

Uma Ovarense Dolce Vita muito determinada e combativa foi insuficiente para “parar” o Benfica, numa partida em que os “encarnados” comandaram sempre e apresentaram mais soluções, mas que acabou por não ser um “passeio”, já que a ...

Os utentes dos autocarros dos transportes públicos de Aveiro, através de abaixo-assinados e outras exposições de protesto, assim como juntas de freguesias, esperam que a partir de hoje as condições de transporte melhorem com ajustes que consideram ser necessário implementar após a nova ...

O novo trabalho musical do grupo aguedense com origens na d´Orfeu foi gravado durante o último ano e conta com parti­cipações especiais de Hermeto Pascoal e Eliseo Parra, tendo si­do produzido por este último e por Manuel Maio. Com o novo disco na bagagem, o grupo fará em 2017 a sua ...

A Biblioteca Municipal de Ílha­vo vai promover, no próximo dia 14 de Janeiro (10.30 horas), a oficina de ilustração “A Casa dos Estrambólicos”, dinamizada pelo ilustrador André Letria. Está prometida uma “di­ver­tida sessão de ilustração que irá misturar recortes, colagens, ...

