Uma mulher de 34 anos desapareceu ao final da tarde de ontem após ser colhida por uma onda na Costa Nova. Apesar de todos os alertas feitos nos últimos dois dias sobre o “agravamento severo do mar”, um grupo de dez pessoas estava perto da linha de mar na praia junto ao bairro dos pescadores, ...

Os meios de busca e salvamento para encontrar uma mulher arrastada esta quinta-feira à noite pelo mar na praia da Costa Nova, em Ílhavo, foram reforçados às 22.30 horas com um helicóptero da Força Aérea, segundo a Capitania do Porto de Aveiro. Em declarações à Lusa, o comandante da ...

Ontem, completaram-se exactamente três anos desde que o mar revolto galgou o muro de pedra que protege a marginal do Furadouro, em Ovar, e invadiu vários estabelecimentos, causando prejuízos avultados. Temendo que o cenário se voltasse a repetir, tendo em conta os diversos alertas devido à ...

O Oliveirense volta a defrontar, hoje, o Vitória de Guimarães, a agora em jogo a contar para a oitava edição da Taça Hugo Santos, que está a decorrer, desde ontem e até ao próximo domingo, em Oliveira do Hospital. E o sorteio ditou ...

O Clube de Voleibol de Aveiro/Associação Académica da Universidade de Aveiro (CVA/AAUAv) assegurou mais um reforço para a equipa sénior feminina, que disputa a Zona Norte do Campeonato Nacional da III Divisão Feminina de Voleibol, onde vai querer ...

O Feirense empatou (1-1), ontem à noite, em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, detentor da Taça da Liga, conquistando um importante ponto que lhe permitiu manter o 13.º lugar na tabela classificativa da Liga NOS. O Moreirense, talvez ainda embalado pela hist ...

“Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver”. Dar vida através da arte. Colocar a arte ao serviço das vidas. É tudo uma questão de semântica. Podemos dar as voltas que quisermos à frase de Bertolt Brecht, que nunca vamos sair do mes­mo. É uma roda viva. ...

A dimensão do assoreamento junto à zona de atracagem do Clube de Vela da Costa Nova (CVCN) chegou a um ponto que já levou a direcção a concluir que se encontra sob “ameaça” se, tal como disse ontem o presidente Paulo Ramalheira ao Diário de Aveiro, os “sócios forem embora” mas ...

A última reunião do executivo camarário, esta semana, ficou marcada por uma situação insólita: uma moradora de S. Bernardo entregou ao presidente da Câmara várias raízes de árvores que danificaram o muro e tubagens da sua casa, na Rua Nossa Senhora da Saúde. Depois de expor oà ...

Os líderes da União Europeia encontram-se hoje em La Valetta para uma cimeira informal na qual abordarão a imigração ilegal no Mediterrâneo e continuarão a debater, já sem Reino Unido na sala, o futuro da União a 27. A cimeira informal de Malta, na qual Portugal estará representado pelo ...

O presidente dos Estados Unidos nomeou Gina Haspel para o cargo de subdirectora da CIA, investigada pelo Senado por actos de tortura quando chefiava uma cadeia clandestina na Tailândia. Haspel, 60 anos, trabalhou como agente infiltrada durante a maior parte da carreira e desempenhou um papel ...

Um militar francês disparou sobre um homem que o tentou atacar com uma faca perto do Museu do Louvre, em Paris, disseram fontes policiais à Agência France Press. De acordo com as mesmas fontes, o atacante terá ficado ferido em virtude do disparo. Por outro lado, o ministro do Interior acaba de ...

O presidente francês, François Hollande, criticou hoje as previsões do homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre uma eventual ruptura na União Europeia, considerando-as pressões inaceitáveis. "É inaceitável que haja, numa parte das declarações do presidente dos Estados Unidos, ...

O advogado de Paulo Penedos, arguido no processo “Face Oculta”, pediu, na quarta-feira, a repetição do julgamento e criticou a destruição parcial das escutas telefónicas por ordem do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). “A destruição parcial das escutas telefónicas é o pecado ...

O ex-presidente da Câmara de Aveiro, Alberto Souto, cessou funções no Banco Europeu de Investimentos (BEI), no Luxemburgo, na passada terça-feira, e poderá iniciar uma nova actividade para a qual foi convidado. Contactado, ontem, pelo Diário de Aveiro, não revelou as funções que poderá ...

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada reuniu, ontem, com os jornalistas para fazer um balanço destes quase quatro anos de mandato. Mas não só. O autarca aproveitou a ocasião para revelar quais os projectos que estão previstos para implementar a partir deste ano e seguintes, que rondam ...

Este ano, o “Mais Imaginarius - Concurso internacional de criações artísticas para o espaço público” recebeu as candidaturas de 190 propostas – de artistas e de companhias – originárias de 38 países. O que para a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira significa não apenas a ...

peixe:avião, Captain Boy, You Can’t Win, Charlie Brown e Old Jerusalem são as propostas da terceira edição do ciclo de música Alter Ego, que arranca hoje no Centro das Artes do Espectáculo de Sever do Vouga. Quatro noites, quatro concertos e quatro bandas portuguesas são a ementa para ...

Helena Gervásio, coordenadora do Serviço de Oncologia do Instituto CUF de Oncologia no Hospital CUF Viseu diz que o envelhecimento da população na zona Centro pode ajudar a explicar o aumento de incidência e mortalidade associado a doenças oncológicas. FOTO: RUIDACRUZ/PRESSCENTRO.PT